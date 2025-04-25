وزير الرياضة يفتتح بطولة كأس العالم للجمباز الفني

افتتح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات القاهرة 2025.

أعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بافتتاح واحدة من كبرى البطولات العالمية، على أرض مصر وهي بطولة كأس العالم للجمباز الفني، بمشاركة نخبة من أبطال العالم من مختلف الدول، وهو ما يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية ومكانتها الرائدة على خارطة الرياضة العالمية.

وأشار وزير الرياضة أن الجمباز المصري شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتطورًا ملحوظًا، بفضل التخطيط العلمي، والدعم المتواصل من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها اتحاد الجمباز الذي قدم نموذجًا متميزًا في العمل الفني والإداري.

مؤكدا على أن استضافة مصر لمثل هذه البطولات الكبرى يعزز من استراتيجية الدولة في استثمار الرياضة كقوة ناعمة ودبلوماسية مؤثرة، ويؤكد أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك من المنشآت والكفاءات ما يجعلها قادرة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الدولية بنجاح واقتدار.

واختتم وزير الرياضة حديثه موجها الشكر للاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين، ولكافة القائمين على تنظيم البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين، ومؤكدًا دعم الدولة المصرية الكامل لاستمرار النجاحات والإنجازات الرياضية.

ومن جانبه أعرب إيهاب أمين عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلاء مصر منصات التتويج في افريقيا والبطولات الدولية في جميع المراحل.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري، علي صالة رقم 1 بمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 20 دولة وبمجموع 80 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم، وشهد حفل الافتتاح وفد من الاتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.