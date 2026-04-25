وزير الخارجية الصيني يزور ميانمار لتعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية مع الحكومة العسكرية

زار أعلى دبلوماسي صيني اليوم السبت، العاصمة ميانمار، حيث التقى بزعماء الحكومة العسكرية المدعومة من الجيش، في إطار جولة إقليمية تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والأمنية والاستراتيجية لبكين في جنوب شرق آسيا.

وذكرت قناة "إم آر تي في" الحكومية، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي ومين أونج هلاينج ناقشا تعزيز العلاقات الدولية لميانمار والتعاون داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

تأتي زيارة وانج إلى نايبيداو بعد أن أدى مين أونج هلاينج اليمين رئيسا في 10 أبريل، بعد انتخابات يرى النقاد أنها لم تكن حرة ولا نزيهة، وكانت تهدف إلى الحفاظ على قبضة الجيش على السلطة بعد خمس سنوات من الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المدنية.

وقال التقرير، إن مين أونج هلاينج أبلغ وانج أنه سعيد برسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس الصيني شي جين بينج بعد ساعات من انتخابه.

وتتمتع الصين، التي لديها مصالح جيوسياسية واقتصادية كبيرة في ميانمار، بعلاقات تجارية قوية مع ميانمار وهي أكبر شريك تجاري لها وحليف طويل الأمد.

واستثمرت بكين مليارات الدولارات في مناجم ميانمار، وخطوط أنابيب النفط والغاز، والبنية التحتية الأخرى، وهي مزود رئيسي للأسلحة إلى جانب روسيا.