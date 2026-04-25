عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويسلّمه رد طهران

نقلت وكالة تسنيم، عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها، إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام آباد اليوم السبت.

وقال التلفزيون الإيراني، إن عراقجي يحمل رد طهران على مقترحات كان قد قدمها قائد الجيش الباكستاني خلال زيارته لطهران منتصف الشهر الجاري.

وأكد التلفزيون الإيراني أن الرد الذي سينقله عراقجي إلى الجانب الباكستاني شامل ويراعي كل ملاحظات طهران.

وسيلتقي عراقجي اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وأشارت إلى أن لقاء عراقجي ومنير بحث أهم القضايا الأمنية والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى إسلام آباد أمس الجمعة، ضمن جولة إقليمية تشمل أيضا روسيا وسلطنة عُمان، التي كانت قد احتضنت المفاوضات قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.