بريطانيا وفنلندا: استهداف إسرائيل للصحفيين في لبنان أمر غير مقبول

أدانت بريطانيا وفنلندا، السبت، استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين في لبنان، معربتين عن رفضهما للممارسات الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وجاء في بيان مشترك للحكومتين البريطانية والفنلندية، الذي نشر عبر وزارة الخارجية البريطانية، أن البلدين يدينان أعمال العنف الإسرائيلية ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بالمنطقة.

وأكد البيان أن استهداف الصحفيين، ومن بينهم الصحفية آمال خليل، التي قُتلت جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيري جنوبي لبنان، "أمر غير مقبول".

ودعا البيان إسرائيل وجميع الأطراف إلى توفير الظروف اللازمة لتمكين الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم بأمان في لبنان.

ومساء الأربعاء، قُتلت خليل وأصيبت الصحفية زينب فرج، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيري جنوبي لبنان، في تصعيد وخروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار ترتكبها تل أبيب.

والخميس، قالت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إن عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بلغ 27، إضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى.

وفي 17 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في لبنان لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، إلا أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان خلّف 2483 شهيدا و7707 جريحى، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.



