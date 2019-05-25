مودي يتعهد بالاندماج بعد فوزه بولاية ثانية لرئاسة وزراء الهند

تحدث ناريندرا مودي، أحد أكثر السياسيين استقطابا في الهند، عن الاندماج والثقة اليوم السبت بعد أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة ليفوز برئاسة الوزراء لولاية ثانية.

وقال مودي أمام تجمع كبير من نواب حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي وحلفائه في القاعة المركزية بالبرلمان: "سنعمل من أجل هؤلاء الذين يؤمنون بنا ومن أجل أولئك الذين يجب أن نفوز بإيمانهم".

وحقق حزب بهاراتيا جاناتا الفوز في الانتخابات العامة في الهند بأغلبية حاسمة بـ 303 من أصل 542 مقعدًا في البرلمان. فاز التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بـ 353 مقعدا.

وركزت الحملة الانتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا إلى حد كبير على القومية الهندوسية والسياسات الشعبوية.

وقال مودي "أيا كانت الطقوس الدينية التي نتبعها في الداخل ، فعندما نخرج نصبح من أتباع الهند الأم فقط".