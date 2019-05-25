نائبة رئيس الوزراء الماليزي: نسعى أن تكون بلادنا النمر الآسيوي الجديد

صرحت نائبة رئيس الوزراء الماليزي عزيزة إسماعيل بأن بلادها تسعى للنهوض بتكلفة المعيشة وإنعاش الاقتصاد لكي تصبح "النمر الآسيوي الجديد" ولتعزز السلام والانسجام العرقي أيضا.

وقالت إسماعيل، فى بيان ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إن الحكومة لا تزال تتعلم وتسعى بكل جهدها لإصلاح الأضرار التي لحقت بالأنظمة الإدارية والمالية والاقتصادية والقضائية وغيرها من الأنظمة في عهد الحكومة السابقة، داعية السياسيين والمسؤولين الحكوميين إلى العمل معا ولعب دورهم في ضمان استفادة الناس من مختلف البرامج والمبادرات التي تنفذها الحكومة.

وأوضحت أن الاقتصاد الماليزي يسير على الطريق الصحيح للتعافي، وفقا للنمو الإيجابي الذي شهدته الأشهر الثلاثة الأولى، مضيفة أن "النمو كان مدعوماً بالانتعاش في القطاع الزراعي وخاصة إنتاج زيت النخيل الخام وارتفاع الصادرات الصافية".