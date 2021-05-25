تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، على أن تستمر منافسات هذا الدور على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتقام اليوم 4 مباريات في منافسات الرجال والسيدات، حيث يلاقي كريم عبد الجواد لاعب أندية وادي دجلة النيوزيلاندي بول كول، ويواجه طارق مؤمن لاعب الجزيرة الفرنسي جريجور مارش.

بينما تلتقي سلمى هاني مع الأمريكية أماندا صبحي، وتواجه نوران جوهر لاعبة أندية وادي دجلة مع مواطنتها روان العربي.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى 300,000 دولار أمريكي.

ويعد 2021 هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة – أكثر مدن شركة أوراسكوم للتنمية تميزاً-استضافة البطولة منذ عام 2010.

ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل 96 لاعب ولاعبة اسكواش من 19 دولة حول العالم في مجمع الجونة للاسكواش، كما ستقام جميع المباريات الأخرى في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) ولأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بالملعب الزجاجي في الفترة بين 22 و28 مايو.

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.