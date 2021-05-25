فيتنام تسجل عددا قياسيا من حالات كورونا وتشدد القيود المفروضة

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 444 حالة إصابة بفيروس كورونا رسميا اليوم الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء الجائحة، وفرضت بروتوكولات صارمة للوقاية من الفيروسات في هانوي.

وتم تسجيل 375 حالة إصابة من بين الحالات الجديدة في مجمعات صناعية مغلقة في مقاطعة باك جيانج المجاورة للعاصمة هانوي.

وأمرت سلطات هانوي جميع المطاعم في العاصمة الفيتنامية بالتوقف عن استقبال العملاء لتناول الطعام داخلها اعتبارا من اليوم الثلاثاء. كما تم إغلاق صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل في هانوي.

وقال رئيس المدينة تشو نجوك آنه إن الأنشطة الترفيهية والتمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة والتجمعات في المنتزهات والحدائق يجب أن "تتوقف تماما"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إغلاق الحانات والمدارس في أوائل مايو حيث تكافح الأمة تفشيات كبرى لفيروس كورونا، الذي انتشر حتى الآن في 30 مدينة ومقاطعة.

وتم الإشادة بفيتنام مرارا وتكرارا لاستجابتها في مواجهة الجائحة، ولكن بعد شهر دون انتقال أي إصابات داخل البلاد، ظهرت الحالات المحلية مرة أخرى في 27 نيسان/ أبريل وفي 15 مايو، وسجلت فيتنام أول حالة وفاة بكوفيد- 19 في ثمانية أشهر.