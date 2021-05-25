السعودية واليونان تبحثان جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف السعودي، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم/ الثلاثاء/، مع رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، الفريق أول الركن كونستانتينوس فلوروس، جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري).



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والجمهورية اليونانيّة.



من ناحيته، أوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف السعودي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة عسكريه مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.



من جهته، أشاد رئيس هيئة الأركان اليوناني بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إلى التحالف والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة، منوهاً بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، إضافةً إلى مجالات عمله المختلفة.