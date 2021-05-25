برلماني ألماني يرى صبغة عملية روسية خاصة في إجبار طائرة ريان إير على الهبوط في مينسك

صرح نائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، بأن إجبار طائرة تابعة لشركة "ريان إير" على الهبوط في مينسك، عاصمة بيلاروس، يحمل صبغة "عملية روسية خاصة".

وقال النائب نيلس شميد لإذاعة ألمانيا اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن مثل هذه العملية لم يكن لها أن تتم إلا في إطار تعاون وثيق مع قوات الأمن الروسية".

وتابع شميد: "يحمل الأمر برمته صبغة عملية روسية خاصة، ولذلك، فإنه من الواضح، من وجهة نظري، أن بيلاروس لم يمكنها القيام بذلك بمفردها".

يذكر أن السلطات البيلاروسية أجبرت طائرة تابعة لشركة "ريان إير" وهي في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا على الهبوط في مينسك بمساعدة طائرة مقاتلة. وكان على متن الطائرة المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وزوجته صوفيا سابيجا، وقد تم اعتقالهما في مينسك.