 فرنسا تسجل 32 ألفا و281 إصابة جديدة بكورونا و89 حالة وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 32 ألفا و281 إصابة جديدة بكورونا و89 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 9:32 ص

سجلت فرنسا 32 ألفا و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و89 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و583 ألفا و616 إصابة، والوفيات إلى 149 ألفا و44 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 147 مليونا و595 ألفا و541 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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