 موسكو تتيح للأوكرانيين بمنطقتين محتلتين الحصول على الجنسية الروسية - بوابة الشروق
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موسكو تتيح للأوكرانيين بمنطقتين محتلتين الحصول على الجنسية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 8:31 م

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لتيسير الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين في منطتقي خيرسون وزابوروجيا المحتلتين.

ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية توزيع جوازات السفر بأنه "غير شرعي" و"انتهاك جسيم للسيادة ووحدة الأراضي" الأوكرانية وللقانون الدولي.

وكان بوتين أمر في 2019 بتبسيط إجراءات الحصول على جوازات سفر روسية للمقيمين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين الأوكرانيتين. واعترف الكرملين بالمنطقتين كـ "جمهوريتين شعبيتين" قبل مدة قصيرة من اندلاع الحرب.

واستغل مئات الآلاف من الأوكرانيين العرض آنذاك.

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