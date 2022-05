أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد تعاقد محمد النني، لاعب وسط المدفعجية والمنتخب المصري، مع الفريق اللندني رسميا.

ونشر أرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة من توقيع النني على تجديد التعاقد مع المدفعجية، معلقًا عليها:" يسعدنا إعلان توقيع النني على عقد جديد، ليظل ملتزمًا مع أرسنال".

وأوضح أرسنال أن العقد الجديد الذي وقع عليه النني يخضع لاستكمال العمليات التنظيمية، ولم يكشف الجانرز عن مدة وتفاصيل التعاقد حتى وقتنا الحالي.

وشارك النني صاحب الـ29 عامًا مع أرسنال في 147 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة، ويُعد أول لاعب مصري يلعب للفريق اللندني.

وسجل النني ظهوره الأول مع أرسنال خلال الفوز بنتيجة 2-1 على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي يناير 2016، وكان ضمن الفريق الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي 2016/2017، إلى جانب تتويجه مع المدفعجية بدرع الاتحاد «الخيرية» عامي 2017، 2020، وساهم في وصول فريقه لنهائي الدوري الأوروبي موسم 2018/2019.

