ليفربول يتجه لبيع صلاح أو ماني أو فيرمينو بالميركاتو المقبل

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن نادي ليفربول الإنجليزي يتجه لبيع محمد صلاح، ساديو ماني أو وربرتو فيرمينو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أشار إليه الصحفي كريستان فالك بجريدة بيلد الألمانية أن إدارة الريدز تخطط لبيع أحد نجوم الخط الهجومي خلال الميركاتو المقبل في حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف الصحفي أن الليفر سيبيع واحد من الثلاثي رغبة لطلب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بضخ دماء جديدة في الخط الهجومي، وهو ما تقوم به إدارة النادي في الفترة الأخيرة بعد تعاقدها مع لويس دياز قادما من صفوف بورتو البرتغالي خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمتلك ليفربول في الوقت الحالي العديد من اللاعبين في الخط الهجومي وهم محمد صلاح ولويس دياز وساديو ماني وديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو وتاكومي مينامينو وهارفي إليوت.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل على ملعب دو فرانس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

TRUE✅ If Liverpool win the Champions League on Saturday, there are plans to sell one of the players of the Trio Mané, Salah or Firminho. Klopp wants fresh blood and new competition for the offensive @BILD_Sport @altobelli13 pic.twitter.com/4ntv3L0x2f