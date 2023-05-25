النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

واصلت وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" على موقع التواصل الاجتماع (فيسبوك)، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها، لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية، للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.