تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تُقام اليوم الخميس مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة مؤجلة من الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، واستكمال مباريات دور المجموعات من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد × تشيلسي الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × فالنسيا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا × أتلتيك بلباو الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 2

كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

فرنسا × جامبيا الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

أوروجواي × إنجلترا الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

كوريا الجنوبية × الهندوراس الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

العراق × تونس الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium