على مدى الساعات الماضية، تصدر هاشتاج الوباء القادم منصات التواصل الاجتماعي، مع مخاوف من اجتياح وباء جديد، وذلك عقب 3 سنوات من معاناة متصلة خلفها فيروس كورونا.

وجاء ذلك، بعدما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الدول الأعضاء، من تفشي لوباء جديد، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث قريبا.

وقال جيبريسوس : "الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية".

وأكد أن التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير".

وتباينت التعليقات، بين اتجاه بأن تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية، هي إشارة إلى أن الفيروسات مصطنعة وتعكس مؤامرات وصراعات سياسية ودولية.

فيما رأى البعض الآخر، أنه تحذير في محله، وأن بوادر حالات مرضية بدت في الظهور، مطالبين حكومات بلادهم باتخاذ تدابير لازمة، لتفادي تكرار سيناريو كورونا.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي، تحليلات المختصين بشأن ذلك الإعلان، وهل بالفعل هناك وباءا بالطريق إلينا؟

* خفافيش البرازيل

ورجح علماء، بأن الجائحة التالية في العالم يمكن أن تبدأ من كهف في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، حسبما نشرت سكاي نيوز.

وعن الأسباب وراء ذلك، فيوجد بالبرازيل ثالث أكبر عدد من أنواع الخفافيش في العالم، كما تمتلك مساحات أراضٍ شاسعة تزيد فرص تنقل العدوى من الخفافيش للبشر.

وتعزز الأزمة البيئية من احتمالية ذلك، حيث أن إزالة الغابات تسبب إجهاد الخفافيش، والخفافيش المجهدة يمكن أن تحمل المزيد من الفيروسات.

كما أن نشاط الإنسان هناك في قطع الأشجار والوجود قرب كهوف الخفافيش، يرفعان احتمال الاحتكاك المباشر ونقل العدوى

* الصحة

وقال متحدث وزارة الصحة الرسمي الدكتور خالد عبدالغفار، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إن بيان منظمة الصحة العالمية لم يعلن عن ظهور وباء جديد بشكل قاطع، بل أن المنظمة وجهت العالم بضرورة الاستعداد لظهور أي وباء جديد وعدم الانتظار حتى حدوثه.

وأكد عبدالغفار، أن الوباء يمكن أن يحدث في أي وقت، سواء كان قريبا أو بعيدا، وعلى العالم أن يكون مستعدًا ويتعلم من الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

* تحذير متكرر بغرض الوقاية

ورأى الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، بأنه لا توجد أي أعراض أو مؤشرات حول وجود وباء جديد، كما أن المنظمة تحذر من الأوبئة من أجل الوقاية منها.

وأوضح أن هناك العديد من البيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية حول انتشار أوبئة، ولكن هذا الأمر من أجل اتخاذ التدابير الوقائية، كما أن وزارة الصحة في مصر بها لجنة لرصد ومتابعة أي نشاط وبائي واتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار أي فيروس.

* الوقاية مسئوليتنا

ونفت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وجود فيروس جديد ينتشر حاليا، مؤكدة أن الدكتور تيدروس إدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، كان يشير إلى ضرورة الاستعداد لأى طارئ صحي أو فيروسات قد تظهر قريبا، وذلك لمنع الجوائح المستقبلية.

وأشارت إلى أن الفيروسات موجودة طول الوقت ولكن يجب أن نحمى أنفسنا، وأن ما نواجهة حاليا هو مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ورسالة للأسر بعدم شراء المضاد الحيوي من الصيدلية إلا إذا كانت بوصفة طبية.

جاء ذلك خلال حضورها حفلا ختاميا لدورة تدريبة للصحفيين عن تغطية الجوائح الصحية، التي نظمها مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية.