بنجلاديش تتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد القيود الأمريكية على التأشيرات

تعهدت حكومة بنجلاديش، بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة العام المقبل.

وكشفت الولايات المتحدة، عن سياسة لمنع إصدار تأشيرات لمواطنين ترى أنهم يقوضون الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية في دكا، اليوم الخميس، إن بنجلاديش ترى قرار الولايات المتحدة في السياق الأوسع لالتزام حكومتها القاطع بإجراء انتخابات حرة ونزيهة على كل المستويات لدعم العملية الديمقراطية في البلاد.

وأضافت الوزارة: "سوف يتخذ الجهاز الحكومي كل الإجراءات الضرورية لمنع أي ممارسات غير قانونية أو تدخل من جانب فرد أو جماعة أو كيان من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات بسلاسة".

وأعلنت الولايات المتحدة، عن سياسة تأشيرات جديدة تسمح للسلطات بفرض قيود على مواطني بنجلاديش المشتبه في تقويضهم عملية الانتخابات الديمقراطية في بلادهم التي تقع في جنوب آسيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، سياسة دعم هدف بنجلاديش في إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة، وسلمية.

وقال بلينكن في بيان: "إجراء انتخابات حرة ونزيهة مسؤولية الجميع، ويشمل ذلك الناخبين والأحزاب السياسية والحكومة وقوات الأمن والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأعلن هذه السياسة لدعم كل الذين يسعون إلى دفع الديمقراطية إلى الأمام في بنجلاديش".

وأضاف البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في دكا، أن القيود تشمل المسؤولين في بنجلاديش، الحاليين والسابقين، وساسة وأعضاء في هيئات إنفاذ القانون والقضاء والأجهزة الأمنية.

وأوضح البيان، أن الأعمال التي تقوض الانتخابات الديمقراطية تشمل تزوير الأصوات، وترهيب الناخبين، واستخدام العنف لمنعهم من ممارسة حقهم في حرية التجمع، واللجوء؛ لتدابير تهدف إلى منع الأحزاب السياسية أو الناخبين أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام من نشر آراءهم.