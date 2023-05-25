الرئيس السيسي: مجمع مصانع إنتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها

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استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك خلال شرحه لسلسلة القيمة المضافة لخام الكوارتز والمخطط العام للمشروع.

وقال ضمن فعاليات افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، صباح اليوم الخميس، إن مجمع إنتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها.

وأشار إلى أن استكمال الـ3 مراحل المتبقية من المشروع يؤدي إلى تعزيز التصدير إلى الخارج وتلبية الاحتياجات المحلية، بما يؤدي إلى توفير العملة الصعبة.

وأضاف: «نستورد 3 و4 إنتاجات من الموجودين في اللوحة الآن، وإنتاجهم في مصر يؤدي إلى توفير الـ700 مليون دولار المطلوبة لإتمام الـ3 مراحل الأولى والتصدير للخارج».

وأكد أن المجمع فرصة استثمارية للصندوق السيادي والمستثمرين المصريين والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، معقبًا: «الأمر محتاج تسويق ونقول لهم تعالوا في فرص كويسة جدا توفر لمصر عوائد مباشرة نستوردها بالعملة الحرة ونصدرها وتحقق دخلا».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وتولى تنفيذ مشروع مجمع مصانع الكوارتز، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ويستغل المشروع خامات ذات جودة عالية من جبال البحر الأحمر، حيث تصل نقاوة الكوارتز إلى 99% في منجم بمنطقة مرسى علم.

ويُصنف المشروع كالأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية، والأول عالمياً من حيث تكامل العملية الإنتاجية، وذلك بإقامة مصانع لإنتاج منتجات متنوعة من خام الكوارتز، مثل رقائق وألواح وأحجار وبودرة وغيرها.

ويهدف المشروع إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين، وزيادة قيمة المادة الخام المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التصدير والاستبدال التجاري.