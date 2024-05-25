استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم السبت 25 مايو 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 10.4 جنيه.

وثبتت أسعار البصل ليتراوح الكيلو بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

وثبتت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وثبت سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

ثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال الصيفي ليترواح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وثبتت أسعار اليوسفي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 14 إلى 22 جنيها.

استقر سعر العنب البناتى ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها

استقرت سعر التفاح البلدى ليترواح بين 15 إلى 37 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 11 إلى 25 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 12 إلى 22 جنيها.

وثبت سعر الكانتلوب ليترواح بين 13 إلى 14 جنيها.

استقرت أسعار المانجو البلدى لتترواح بين 10 إلى 20 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليتراوح بين 20 إلى 32 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.



