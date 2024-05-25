- حماس: نعمل على تدارك الأخطاء وتصويب مسارات العمل الحكومى

أكدت حركة حماس الفلسطينية، العمل والقتال في كل الاتجاهات والساحات مع الفصائل الفلسطينية من أجل تصويب المسارات وتدارك الزلات والأخطاء التى وقعت بفعل حرب الإبادة الجماعية.

وقالت حماس في رسالة موجهة للشعب الفلسطينى عامة، وأهل غزة خاصة، أوردتها وكالة "معا" الفلسطينية اليوم السبت: "إننا نعمل في كل الاتجاهات ونقاتل في كل الساحات مع إخواننا في الفصائل الفلسطينية، لعلنا بذلك نقدم لكم القليل ونصوب المسارات لتدارك الزلات والأخطاء التي وقعت ولا تزال بفعل حرب الإبادة الجماعية".

وأكدت الحركة أنها تجتهد "في لجان الطوارئ أحيانا كثيرة لتصويب مسارات العمل الحكومي والإغاثي والإنساني والأمني والاقتصادي".

وشددت حماس على وفائها لتضحيات أهل غزة خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وتعهدت بمواصلة الدفاع عنهم مع تصويب مسارات العمل الحكومي والإغاثي والأمني.

وخاطبت الحركة أهل قطاع غزة "أسأتم وجه عدوكم وصنعتم بمعركة طوفان الأقصى المباركة مجدا عزّ مثيله... لذا فإن كل الآلام ستصبح آمالا تتحقق واحدة تلو الأخرى مع هذه الأيام الصعاب التي أجمع العدو فيها قوته وبطشه ليستأصلنا من أرضنا".

وتابعت حماس: "نحن عاجزون أمامكم وأمام تضحياتكم وأمام دعمكم وإسنادكم واحتضانكم لمقاومتنا، فنحن خرجنا من رحم معاناتكم وآلامكم وعذاباتكم وتضحياتكم".

وقالت الحركة في ختام رسالتها "نقول للاحتلال لقد استطعت أن تنتصر انتصارا ساحقا عظيما في كشف وجه الإجرام والإرهاب الحقيقي لكيانك الزائل.. لكن سؤالنا لكم هل تستطيعون البقاء لحظة في مواقع احتلالكم أو مواصلة عملياتكم البرية بأمان؟".

وأضافت: "لن نجيبكم، ولكن سنجعل جوابنا ما ترون لا ما تسمعون، وحينها يفرح المؤمنون بنصر الله ويشفي صدور قوم مؤمنين".