حماس: نتواصل مع الوسطاء لدراسة أي مقترح يضمن وقف الحرب وانسحاب الاحتلال

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها تواصل البحث عن سبيل للخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء الحصار الإسرائيلي.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن الحركة قولها إنها «تتواصل مع الوسطاء والأطراف كافة، لدراسة أي مقترح يضمن وقف الحرب وانسحاب الاحتلال»، وذلك في نبأ عاجل لها، مساء الأحد.

#عاجل | #حماس: نواصل البحث عن سبيل للخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء الحصار الإسرائيلي#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/rg9Cq4R1SJ — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 25, 2025

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 38 شهيدًا و204 إصابات، منوهة أن «الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال غزة لصعوبة الوصول إليها».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 53 ألفًا و939 شهيدًا، و122 ألفًا و797 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 3785 شهيدًا، و10 آلاف و756 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.