نقيب الأطباء البيطريين: الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية خطوة لتعزيز الممارسات القائمة على الأدلة العلمية

أشاد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بإطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، واصفا إياها بـ"الخطوة المحورية والمنعطف الإيجابي في مسيرة تطوير القطاع الصحي البيطري في مصر".

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، في كلمته خلال حفل الإطلاق، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي الدكتور محمد لطيف، ونائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة سعيد عبد، أن هذه الدلائل تأتي في التوقيت المناسب لتوحيد الجهود، وتعزيز الممارسات القائمة على الأدلة العلمية.

وشدد على أن الدلائل الجديدة تخدم صحة الحيوان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان والبيئة، وفقا لمفهوم "الصحة الواحدة" (One Health) الذي تسعى الدولة لترسيخه، موضحا أن الدلائل الإرشادية هي ثمرة جهد دؤوب وعمل متواصل، مؤكدا أنها ستكون مرجعا أساسيا للأطباء البيطريين في الميدان.

وحدد نقيب الأطباء البيطريين، 5 محاور رئيسية ستحققها الدلائل الإرشادية الجديدة، هي:

1- توحيد الإجراءات التشخيصية والعلاجية والوقائية للعديد من الأمراض والحالات التي تواجه الثروة الحيوانية.

2- رفع مستوى جودة الخدمات البيطرية المقدمة وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

3- تعزيز سلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني، وحماية المستهلك من الأمراض المنقولة.

4- دعم جهود مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والمساهمة في تحقيق الأمن الصحي الوطني.

5- توفير إطار عمل واضح للأطباء البيطريين حديثي التخرج وذوي الخبرة؛ مما يقلل من التباين في الممارسات ويعزز الثقة في المهنة.

وأعلن نقيب الأطباء البيطريين، التزام النقابة الكامل بدعم نشر هذه الدلائل وتعميمها على المنتسبين كافة، مشيرا إلى أن النقابة ستنظم ورش عمل وندوات تعريفية وتدريبية لضمان استيعابها وتطبيقها على أفضل وجه.

وأكد استعداد النقابة للتعاون المستمر في تحديث هذه الدلائل وتطويرها؛ لتواكب أحدث المستجدات العلمية والتحديات الصحية.

وتقدم الدكتور مجدي حسن، بالشكر والتقدير للمجلس الصحي وجميع اللجان والخبراء الذين عملوا في إعداد هذه الدلائل، مؤكدا أنها تعكس حرص الدولة واهتمامها بتطوير القطاعات الصحية، بما فيها قطاع الطب البيطري الحيوي.

ودعا جميع الأطباء البيطريين إلى تبني هذه الدلائل والعمل بموجبها، باعتبارها أداة فعالة لخدمة المجتمع وحماية صحته وثروته الحيوانية.

وأعرب عن ثقته في أن هذه الدلائل ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مزيد من التطور، والارتقاء بمهنة الطب البيطري في مصر.