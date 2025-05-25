إعلام عبري: واشنطن طالبت إسرائيل بتأجيل العملية العسكرية الشاملة بغزة

كشفت قناة عبرية، الأحد، عن طلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل تأجيل عمليتها العسكرية الشاملة في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، وسط استمرار تل أبيب في هجماتها على أنحاء متفرقة من القطاع.

وقالت قناة "آي 24 نيوز" في تقرير لها نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما: "قبل عدة أيام، طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل تأجيل المناورة العسكرية الشاملة لإتاحة المجال أمام استنفاد فرص التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين".

وبحسب القناة، تضمن الطلب الأمريكي عنصرين هما "تأجيل العملية العسكرية الشاملة في قطاع غزة، والسماح باستمرار المفاوضات التي بدأت في قطر، بالتوازي مع المناورات العسكرية في مستواها الحالي".

وتابعت القناة: "في إسرائيل، أوضحوا أنه بمجرد بدء العملية العسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يدخلها – حتى في إطار صفقة التبادل وستكون مسألة وقف إطلاق النار في سياق المفاوضات أكثر تعقيدا".

ولم تؤكد الإدارة الأمريكية بشكل فوري صحة ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وفي 4 مايو الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب في غزة، وشرعت الحكومة لاحقا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

وفي 18 من الشهر ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء العملية فعليا، عبر هجوم بري من عدة جهات.

وفي وقت سابق الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن إسرائيل تفرض سيطرتها على 77 بالمئة من القطاع المحاصر "عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة، ضمن مساعيها "لإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة".