تشيلسي يهزم نوتينجهام ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

حقق تشيلسي انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد أمام مستضيفه نوتينجهام فورست، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويدين تشيلسي بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه ليفي كولويل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المواجهة.

وضمن تشيلسي بانتصاره اليوم تأهله للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، فيما فقد نوتينجهام فرصة التأهل للبطولة الأعرق في أوروبا.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده للنقطة 69 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 65 نقطة في المركز السابع، ويتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.