قال محمد مرعي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، إن تجربة صناديق القمامة الذكية بدأت كمرحلة تجريبية في حي الدقي عبر وضع صندوقين، مضيفًا أن هذه المنظومة ستعمم بعد نجاحها.

ولفت «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى أسباب اختيار حي الدقي لتطبيق تجربة صناديق القمامة الذكية، موضحًا أنه صغير الحجم وقليل التوليد للمخلفات والقمامة.

وأضاف أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة قسم المحافظة لـ10 أحياء وفق طبيعتها، معلقًا: «بنقسم الأحياء حسب طبيعتها وبنعمل تجربة مستقلة أو منفصلة لكل حي تتناسب مع طبيعته وتظهره بالشكل الحضاري».

ونوه إلى أسباب تطبيق هذه التجربة ومنها التخلص من القمامة وإنهاء ظاهرة النباشين، وتحقيق مظهر حضاري، بجانب خلق منظومة مستدامة لتحقيق الأهداف السابقة.

وأشار إلى ارتفاع كمية المخلفات المتولدة بمحافظة الجيزة لتتراوح بين الـ6 والـ7 آلاف طن يوميًا، وأنهم يتخلصون منها بمقلب شبرامنت العمومي باستخدام معدات هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

وذكر أن إحدى الشركات الكبرى ستعمل على تجهيز حي الهرم بصناديق القمامة الذكية، بما سيؤدي لوفر بالعمالة والمعدات وتوزيعها على الأحياء ومنها حي الدقي.

وتابع أنهم يعملون على إطلاق تجربة جديدة بالتعاون مع جامعة القاهرة، بحي جنوب الجيزة، والتي يُتوقع أن تعمل خلال شهر، قائلًا: «إن شاء الله في خلال مثلا شهر بالكتير تكون شغالة ويبدأ يبقى في فرق برضو لأن هيبقى فيه جمع منزلي».

وأوضح أن سكان محافظة الجيزة سيشعرون بفارق كبير مع تطبيق منظومة صناديق القمامة الذكية بمختلف الأحياء، معلقًا:«تباعًا بنتكلم من شهر لشهرين اعتقد إن كل سكان مدينة الفرق هيحسوا بفرق كبير مع دخول أحياء المنظومة».