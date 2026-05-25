مرشح مفاجئ من مايكل أوين لخلافة صلاح في ليفربول

تحدث أسطورة الكرة الإنجليزية مايكل أوين عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، كاشفًا عن اللاعب الذي يراه مناسبًا لتعويض النجم المصري حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أوين، في تصريحات صحفية، أن جارود بوين، جناح وست هام يونايتد، يُعد الخيار الأمثل لخلافة صلاح داخل صفوف ليفربول، مشيدًا بإمكاناته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق مع فريقه.

وأشار أوين إلى أن بوين يمتلك المؤهلات التي تسمح له باللعب في نادٍ بحجم ليفربول، موضحًا أن انتقاله إلى فريق كبير قد يكون خطوة منطقية في مسيرته خلال الفترة المقبلة.

واختتم النجم الإنجليزي السابق تصريحاته بالتأكيد على أن جارود بوين قد يصبح البديل المثالي لمحمد صلاح، حال نجح ليفربول في التعاقد معه مستقبلًا.