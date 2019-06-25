الجامعة العربية تؤكد أهمية دور مؤسسات الفكر بالمنطقة في تحقيق النمو الاقتصادي

أكدت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء أهمية دور مؤسسات الفكر في المنطقة كونها تعتبر حاليا من محركات النمو الاقتصادي الأساسية ؛ لما تقدمه من دور فعال للحكومات وصناع القرار وتقديم المشورة لهم بهدف التنوير والتثقيف وإنجاز المشروعات التنموية.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية التي ألقتها الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي العربي حول الملكية الفكرية ومؤسسات الفكر ، الذي بدأ اليوم بالجامعة العربية والذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية بمشاركة ممثلي الدول العربية المختصين بقضايا الملكية الفكرية وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقالت بخيت : "إن المنطقة العربية تزخر بكثير من مؤسسات الفكر"..مضيفة: "إن إحدى هذه المؤسسات نتعامل معها عن قرب وهي مؤسسة الفكر العربي".

وأوضحت أن مؤسسة الفكر العربي هي إحدى المؤسسات الرائدة في دعم الإبداع والابتكار في الوطن العربي وهي تقوم بتسليط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي يواجهها العالم العربي..مشددة على أهمية مؤسسات البحث العلمي ومراكز البحوث التي تلعب دورا هاما في توسيع حدود العلم والتكنولوجيا ..مؤكدة أنها منبع الاختراعات الرائدة والاكتشافات التي تسهم في تحسين حياة الملايين من البشر ولما لها من منفعة اقتصادية واجتماعية تعود على المجتمع ككل.

وأشارت بخيت إلى اهتمام إدارة الملكية الفكرية بالعمل على تطوير نظام فعال للملكية الفكرية بالدول العربية لما له من دور أساسي في النهوض بالمجتمعات اقتصاديا واجتماعياً وخلق بيئة ابتكارية لتحفيز الشباب..قائلة : "إن الجامعة العربية أخذت على عاتقها دعم قضايا الملكية الفكرية والابتكار"..منوهة بالجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الشأن حتى أصبحت قضايا الابتكار والإبداع والاختراعات بندا رئيسيا على جدول أعمال القمم العربية.

وقالت : "وفِي مجال الإبداع وحقوق الناشرين فقد حلت جامعة الدول العربية كضيف شرف في فعاليات الدورة ال50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 وعقدت إدارة الملكية الفكرية ندوة بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب حول المستجدات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على صناعة النشر وذلك ضمن الفعاليات الثقافية للمعرض".

ويعقد الاجتماع على مدى يومين، ويناقش الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات الفكر والرأي في المجتمعات العربية كونها تعتبر من محركات النمو الاقتصادي الأساسية لما تقدمه من دور فعال للحكومات وصناع القرار وتقديم المشورة لهم.

كما يتناول الاجتماع علاقة مؤسسات الفكر بالملكية الفكرية ودورها في خدمة العلم والتكنولوجيا والابتكارات وذلك لتحقيق منفعة اقتصادية وتحسين حياة الملايين من البشر.