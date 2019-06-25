-تحركنا مئات المرات لمنع إيران من التواجد عسكريا في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل كلمته خلال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية، إن «إسرائيل قد تحركت مئات المرات من أجل منع إيران من التواجد عسكريا في سوريا».

وأضاف، بحسب ما ذكره أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية للإعلام العربي، أن «إيران تدعو بشكل علني إلى تدميرنا، وتعمل على تحقيق ذلك، وقد تحركنا مئات المرات من أجل منع إيران من تزويد حزب الله بأسلحة متطورة أكثر وأكثر، ومن أجل منعها من فتح جبهة أخرى ضدنا في الجولان».

وتابع أن إسرائيل ستواصل العمل على منع إيران من استخدام أراضي الدول المجاورة كمنصات لشن الاعتداءات علينا، معقبًا: «إسرائيل سترد بقوة على أي عدوان».

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية المنعقدة في إسرائيل؛ بحضور مستشاري الأمن القومي في الدول الثلاث، لبحث الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.