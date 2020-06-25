وكالة البيئة الأوروبية: بحار أوروبا يمكن أن تعاني من أضرار لا يمكن تغييرها

ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة اليوم الخميس أن المحيطات والبحار والحياة البحرية في أوروبا مازالت تتعرض لضغط من الأنشطة البشرية بما في ذلك التلوث والإفراط في الصيد وتأثيرات التغير المناخي.

وقالت الوكالة: "الآثار االمجتمعة لهذه التغييرات في مسار يمكن أن يتسبب في أضرار لا رجعة فيها للنظم البيئية البحرية".

ومن المتوقع أن يزيد التنافس في الاتحاد الأوروبي على الموارد البحرية بما في ذلك السمك والوقود الأحفوري والمعادن أو انتاج الطاقة المتجددة، من الضغط على النظم البحرية المستغلة بشكل مفرط بالفعل.

وأشارت الوكالة الأوروبية للبيئة إلى الاتفاق الأخضر الأوروبي وإستراتيجيته الجديدة للتنوع البيولوجي في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2030 كعلامات تدعو للتفاؤل. وتهدف الإستراتيجية إلى ضمان أن يكون ما لايقل عن 30 في المئة من أراضي وبحار أوروبا مناطق محمية تدار بفاعلية.