ترامب: الرئيس البولندي دودا سينجح في الانتخابات المقبلة

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واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع نجاح نظيره البولندي أندريه دودا في الانتخابات المقبلة في بولندا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض قبل أيام من عملية التصويت: "اعرف أن أمامه انتخابات قادمة واعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".

وأشاد ترامب بالعلاقات مع بولندا، مشيرا إلى أن بولندا حققت هدف حلف شمال الأطسي (ناتو) المتمثل في الوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف: "سنكون راضين فقط عندما يدفع جميع الأعضاء حصتهم العادلة"، موضحا أن 8 أعضاء فقط من حلف الناتو، والولايات المتحدة يحققون هذا الهدف.