العراق: استعدادات لانطلاق مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة في بغداد بمشاركة 23 دولة

تنطلق في بغداد يوم الاثنين المقبل فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الرافدين للأفلام الروائية السينمائية القصيرة بمشاركة 23دولة عربية وأجنبية ويستمر يومين.

وقال الدكتور مصطفى البياتي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) - إن مركز عشتار للإعلام (منظمة غير حكومية) بالتعاون مع جامعة كلكامش سينظم يومي 28—29 الدورة الأولى لمهرجان الرافدين للأفلام الروائية القصيرة.

وأوضح المهرجان يشهد مشاركة 50 فيلما من 23 دولة عربية وأجنبية أبرزها إسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وإيران وباراجوي والأرجنتين والبرازيل والإمارات وتونس والمغرب والعراق وغيرها.

وأضاف أن لجنة فنية عالية المستوى تضم فنانين وأكاديميين ومصورين ومعنيين بشؤون السينما تولت عملية اختيار الأفلام المشاركة حيث وصلت إلى اللجنة العليا للمهرجان 416 فيلما من 42 دولة جرت عليها عمليات الفحص واختيار الأفلام التي تنسجم والشروط التي وضعتها اللجنة العليا للمهرجان التي تأخذ بنظر الاعتبار جودة الفلم والقصة السيناريو وموضوع الفيلم.

وذكر البياتي أن إنطلاق المهرجان سيتزامن مع ذكرى يوم السينما العراقية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وسيتم في حفل افتتاح المهرجان الذي سيقام على قاعة جامعة كلكامش ببغداد عرض فلم يتناول مسيرة المخرج السينمائي العراقي الكبير محمد شكري جميل في عالم السينما العراقية ومشاهد من أفلامه الكبيرة التي سجلت سفرا خالدا في تاريخ السينما العراقية.

وأكد أن رئاسة المهرجان تأمل في إقامة شراكات حقيقية مع مهرجانات سينمائية عالمية والخوض في مضمار المواكبة الفنية لما تقدمه هذه المهرجانات من خبرات فنية وفتح آفاق تعاون تمنح صناع السينما العراقيين فرصا أكبر من خلال تقديم المنح الممولة من أجل الارتقاء بالفنون السينمائية، وبما يشكل حافزا كبيرا لدورات قادمة وبمستويات أعلى.

وذكر البياتي أن مهرجان الرافدين السينمائي الأول للأفلام القصيرة هو "محطة لاستقطاب وعرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمحب لها ولمد جسور التواصل بين الثقافات من خلال صناعة السينما".

وأضاف أن المهرجان "يعمل على تواصل صناع الأفلام من العراق والمنطقة العربية مع نظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي والفني".

وقال البياتي إن المهرجان سترافقه جلسات للحوار والمناقشة بمشاركة مهتمين بشؤون السينما وأكاديميين وباحثين من العراق والبلدان المشاركة.

وكشف البياتي أنه سيتم في ختام أيام المهرجان توزيع11 جائزة بين الأفلام الفائزة في مجالات أفضل فيلم وأفضل إخراج وسيناريو وتمثيل وتصوير ومونتاج وتحكيم إضافة إلى جائزة الجمهور.