حقيقة رد جورجينا على ياسمين صبري في إطلالتها الأخيرة؟

أثارت صورة لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي، الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث حملت رسالة موجهة للفنانة ياسمين صبري تحديدًا، وهي "كوني نفسك وليس أنا"، ردًا على تقليد الأخيرة لإطلالات ووضعيات تصوير الأولى، ولكن بعد البحث في الحساب الرسمي لجورجينا، اتضح أن التعليق مزيف.

وظهرت زوجة رونالدو في الصورة المزيفة، جالسة على مقعد خشبي بمفردها، وترتدي ملابس كاجول، مكونة من قميص نسائي وبنطلون جينز وحذاء رياضي، وكتبت في التعليق على الصورة "كوني نفسك وليس أنا"، مع "منشن" للفنانة ياسمين صبري.

وفي الصورة الحقيقية التي نشرتها منذ عدة أيام عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، ظهرت بنفس الإطلالة ولكن مع تعليق آخر، وهو "يا له من يوم جميل قضيته في بيدرازا مع رفاقي من مؤسسة أسفير"، التي تعتبر مؤسسة خدمات اجتماعية، وهو ما يكشف أن الصورة لم تكن موجهة للفنانة ياسمين صبري، ولكنها كانت ضمن رحلة قامت بها "جورجينا".

وما أثبت فبركة الصورة الأولى أيضًا، هو نشر "جورجينا" لعدة صورة مع صورتها الأولى، وظهرت فيهم مع أعضاء المؤسسة، وبعض الأشخاص الذين يتم رعايتهم داخلها، وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الآونة الأخير، اتهم الجمهور الفنانة ياسمين صبري بتقليد زوجة رونالدو، بعد ظهورها عدة مرات بملابس وألوان وأكسسوارات مشابهة للفنانة الإسبانية، إضافة إلى التقط صور بنفس الوضعيات.

وفي إحدى الصور، ظهرت ياسمين بإطلالة صيفية هادئة، ارتدت فيها بلوزة بيضاء، وكانت ملامحها مختلفة؛ حيث استخدمت خاصية الفلتر لتنحيف وجهها ورفع الحاجبين وتلوين الشفاه، وهذا جعلها تظهر بشكل مشابه لـ"جورجينا" التي نشرت صورة قبلها بعدة ساعات، حتى في طريقة رفع الشعر.

وفي صورة أخرى، ارتدت "صبري" تيشرتًا أبيضًا من علامة "لويس فيتتون" الفرنسية، بعد ساعات من ظهور الفنانة الإسبانية به وهي في حفل بصحة أسرتها، وتكرر هذا التشابه في صور أخرى بشكل واضح.