 مقتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري في حفل زفاف بمنطقة القباحي بالأقصر - بوابة الشروق
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مقتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري في حفل زفاف بمنطقة القباحي بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 1:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 1:28 ص

لقي شخص حتفه منذ قليل، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في حفل زفاف بمنطقة القباحي وسط مدينة الأقصر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الكرنك الدولي.

تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع "محمود.س" ٢٥ عامًا، أجري، إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف.

وانتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة وتبين من التحريات وأقوال الشهود، أنه أثناء تواجد المتوفي في أحد الأفراح بالمنطقة، أصابه طلق ناري في الرقبة، أطلقه أحد المدعوين ابتهاجًا بحفل الزفاف، ما تسبب في وفاته في الحال.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

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