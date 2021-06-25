أوكرانيا تفرض عقوبات على أكبر منتج للتيتانيوم في العالم

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فرضت أوكرانيا اليوم الخميس، عقوبات على شركة "فسمبو أفيسما" الروسية أكبر منتج للتيتانيوم في العالم.

ووفقا لمرسوم أصدره الرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف اليوم الخميس ، تطبق قيود غير محدودة على شركة "فسمبو أفيسما" التي يقع مقرها الرئيسي في الأورال .

كما وقعت كييف عقوبات على سيرجى تشيميزوف المدير العام لشركة روستيخ ونائبه مايكل شيلكوف لفترة غير محدودة .

وتم تبرير العقوبات بسبب عمليات التسليم إلى مصنعي الأسلحة الروس والأنشطة في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضمتها روسيا إليها منذ عام 2014.

ويعتبر المحامون الإجراءات التي فرضها زيلينسكي بشكل منتظم على الأوكرانيين والشركات الأوكرانية هذا العام تعسفية وغير قانونية .