قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر تشهد تحسنًا في معدل حوادث الطرق، بينما تزيد حوادث القطارات، موضحًا أن الأخيرة بلغت 2044 حادثًا عام 2018؛ ما يدل على تدهور القطاع، حسب وصفه.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن حوادث القطارات تزداد في الوجه البحري ومنطقة الدلتا، قائلا: «في 2015 شهدنا 293 حادثًا عبارة عن اصطدام جرار القطار ببوابة المزلقان؛ أما عام 2019 بات هذا النوع من الحوادث 1068» واصفا تلك الزيادة بـ«الغريبة والعجيبة والتي تكشف عن بلوغ قمة الإجرام والإهمال»، حسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان الخميس، بتجديد حبس سائقى سيارتين مينى باص وسائق قطار حلوان، المتسببين فى حادث قطار حلوان، الذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت هيئة سكك حديد مصر، تفاصيل الحادث، وقالت إنه أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 سيارة مينى باص متوقفتين على القضبان فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد ومتعارضتين مع مسار القطار.