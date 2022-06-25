وجه رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، اليوم السبت، الشكر للبرلمان الكندي لإقراره قانونًا من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا لاستخدامها في جهود التعافي من آثار الحرب.

وكتب شميهال - في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" - أن "مجلس الشيوخ الكندي أقر مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تدخل التشريع في كندا لأول مرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن امتنانه لنظيره الكندي جاستن ترودو ونائبته خريستيا فريلاند على دعمهما لبلاده، مؤكدًا "على روسيا أن تدفع ثمن غزو أوكرانيا".

وكان البرلمان الكندي قد انتهى يوم أمس الجمعة من التصديق على التعديلات التشريعية التي تمنح الحكومة الحق في مصادرة الأموال الروسية المجمدة.

وفرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا، الغرض الرئيسي منها هو الحد من قدرة الكرملين على تمويل العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي سياق آخر، قال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريلو بودانوف، إنه ابتداءً من شهر أغسطس ستكون هناك نقطة تحول يشهدها العالم.

وقال بودانوف - في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- إن "أوكرانيا ستعود إلى حدودها عام 1991، ولن تكون هناك سيناريوهات أخرى ولا نفكر في أي سيناريوهات أخرى قبل نهاية العام، وسينخفض ​​القتال الفعلي إلى لا شيء تقريبًا وسوف نستعيد السيطرة على أراضينا".

وأكد مجددًا أن جزءًا من نجاح الجيش الأوكراني في الأزمة الروسية الأوكرانية يعتمد الآن على الدعم الدولي، وأشاد باقتراح بريطانيا الأخير لتدريب 10 آلاف جندي أوكراني، مضيفا " دعم المملكة المتحدة قوي حقًا وهذا مثال رائع على التعاون والمساعدة".

وبحسب بودانوف "لن ينجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأن بوتين تسبب في هذه المأساة لروسيا وأوكرانيا وستنتهي بكارثة على روسيا. لا شيء غير ذلك".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قال في وقت سابق في مؤتمر صحفي في برلين أن أن روسيا خسرت الحرب بالفعل سياسيًا وعسكريًا وتعاني من خسائر يومية في القوات والأسلحة والمعدات.