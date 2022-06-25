تراجع الرغبة في إقامة مظاهرة كبرى ضد مجموعة السبع في ميونخ

اجتذبت المظاهرة الكبرى التي أعلن عنهافي قمة مجموعة السبع في ميونخ اليوم السبت عددا أقل بكثير مما كان متوقعا من المشاركين.

وبعد أكثر من ساعتين على بدء الحدث، تحدثت الشرطة عن مظاهرة ضمت أربعة آلاف مشارك، وقال المنظمون من جانبهم أنها ضمت ستة آلاف متظاهر.

وفي وقت لاحق، تحدث مارتن جايلهوفه من نادي حماية الطبيعة في ولاية بافاريا الألمانية عن وجود سبعة آلاف متظاهر.

وعلى كل حال لم يكن هذا سوى ثلث العدد المتوقع للمتظاهرين، لأنه كان من المتوقع في الأصل مشاركة ما لا يقل عن عشرين ألف شخص.

وكان الاحتجاج هادئا في الغالب باستثناء حادثة واحدة – حيث وقع شجار بين مجموعة من المشاركين وضباط الطوارئ.

وقال منظم المظاهرة، أوفه هيكش، من اتحاد أصدقاء الطبيعة في ألمانيا: "بطبيعة الحال أردنا أن نكون أكثر اليوم".

وأضاف أنه مع ذلك، كان الواضح لمدة أسبوع ونصف أن التعبئة لم تكن بالقوة المطلوبة.

أوضح هيكش قائلا: "لدينا انطباع بأن الكثيرين غير مستقرين على رأي بسبب الحرب في أوكرانيا".

ويوجد حاليا بين صفوف الطيف الأخضر والأحمر (أي الخضر واليسار) الذي يتم حشده عادة لمثل هذه المظاهرات عديدون قالوا: "الآن ليس الوقت المناسب لاتخاذ مواقف ضد رؤساء الحكومات".