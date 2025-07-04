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تستعد الفنانة الإماراتية أحلام شامسي، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وذلك يوم الجمعة 25 يوليو الجاري على خشبة المسرح الجنوبي.

ويأتي هذا الحفل للمطربة أحلام ضمن فعاليات الدورة المقبلة لمهرجان جرش، بعد غياب عن إحياء الحفلات في المهرجان الأردني الشهير لمدة 7 سنوات كاملة، حيث تواجدت فيه آخر مرة عام 2018 في فعاليات الدورة الـ33، وكان حفلا ضخما وقتها وحقق نجاحا كبيرا، والذي بدوره كان يمثل عودة لها بعد غياب 17 عاما كاملة.

وتنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في المدينة الأثرية الشهيرة بدءا من 23 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل، تحت شعار "هنا الأردن ومجده مستمر".

وتتضمن فعاليات المهرجان أكثر من 235 فعالية متنوعة من 37 دولة عربية وأجنبية، تشمل حفلات غنائية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية ومعارض فنية وفلكلورية للأطفال والعائلات.

ويشارك في الأمسيات 140 شاعرا، إلى جانب عروض الحرف اليدوية والفنون البصرية وورش عمل.

ومن المقرر ان يشارك في إحياء حفلاته الغنائية كلا من أصالة نصري ومحمد حماقي وميادة الحناوي وناصيف زيتون وجوزيف عطية.

يذكر أن آخر حفلة أحيتها المطربة الإماراتية كانت في 19 يونيو الماضي في العاصمة الكويتية ضمن فعاليات مهرجان "ليلة العمر"، وكان الحفل بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

أما بالنسبة للأغنيات التي طرحتها أحلام، فقد أطلقت ألبومين غنائيين يناير الماضي، الأول اسمه "العناق الأخير" والذي طرحت نصف أغانيه فقط وأعلنت تأجيل طرح النصف الثاني لاحقا في عام 2025.

أما الألبوم الثاني فكان صغيرا مكونا من 5 أغان فقط وحمل اسم "السيدة الأولى"، وتم إطلاقه منتصف يناير الماضي