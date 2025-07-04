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أُستشهد 37 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء و15 من منتظري المساعدات، وأصيب عشرات منذ فجر الجمعة، بهجمات إسرائيلية بقطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 21 شهرا ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان لمراسل الأناضول بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منتظري مساعدات، وخياما ومدرسة تؤوي نازحين، إضافة إلى منازل مدنيين.

وفي أحدث الهجمات، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بقصف جوي استهدف منزلا لعائلة الديري في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وخلال ساعات الفجر، أُستشهد 4 فلسطينيين بقصف مماثل استهدف منزلا لعائلة الشلبي بمخيم البريج وسط القطاع.

وتركزت معظم الهجمات في جنوب غزة؛ حيث أُستشهد 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وفي خان يونس، قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب آخرين معظمهم أطفال ونساء، بقصف استهدف خيمتين للنازحين على شاطئ بحر المدينة.

كما استهدف الجيش خيمة تؤوي نازحين قرب المستشفى الميداني البريطاني في المواصي، ما أسفر عن اسشتهاد 3 بينهم طفلان وإصابة آخرين.

وفي مجزرة جديدة، قتل الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا وأصاب 90 آخرين من منتظري المساعدات الإنسانية قرب دوار التحلية شرق خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى، بعد أن دمرت حرب الإبادة منازلهم.