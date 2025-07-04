لاعب الهلال: مواجهة فلومينينسي أصعب من مانشستر سيتي

أكد خالد الغنام، جناح فريق الهلال السعودي، أن المواجهة المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ستكون أكثر صعوبة من المباراة السابقة ضد مانشستر سيتي، مشددًا على جاهزية الفريق لمواصلة مشواره في البطولة.

ويستعد الهلال لمواجهة فلومينينسي مساء الجمعة على ملعب كامبينج وورلد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمونديال الأندية.

وقال الغنام في تصريحات إعلامية على هامش معسكر الفريق التحضيري:" مباراة فلومينينسي ستكون أصعب من مانشستر سيتي، لكننا مستعدون جيدًا، وبإذن الله نحقق التأهل".

وعن دوره كلاعب بديل في الفريق، أوضح:" أنا جاهز لخدمة الهلال في أي وقت وفي أي مركز، وبإذن الله سترون نسخة أفضل من خالد الغنام في الفترة المقبلة".

وتطرق الغنام للحديث عن حالة الفريق البدنية بعد المباراة القوية أمام مانشستر سيتي التي امتدت لـ120 دقيقة، قائلاً:" بذلنا مجهودًا كبيرًا، لكن نثق في عمل الجهازين الفني والطبي لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لمواجهة فلومينينسي".