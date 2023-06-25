التفاصيل الكاملة وراء تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد تجديد تعاقده مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول، بشكل رسمي، وذلك قبل نهاية عقده السابق بعدة أيام.

وأكد أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، خلال بيان رسمي تجديد عقد حسين الشحات، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، إذ قام الأول بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

وجاء تجديد عقد الشحات مع الأهلي بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين، طالب خلالها اللاعب بتعديل البنود في العقد الجديد، في ظل وجود عروض خليجية ضخمة، إلا أن جلسته مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ومارسيل كولر، المدير الفني حسمت وجهته في النهاية، بالاستمرار مع الأحمر.

وكان سيد عبد الحفيظ ومارسيل كولر قد أكدا لحسين الشحات قبل أيام قليلة في جلستين مختلفتين حاجة فريق الأهلي له، وأنه سيكون أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل المدرب السويسري خلال الموسم القادم، وذلك بعدما أبدى اللاعب رغبته في إلغاء بند نسبة المشاركة من عقده والذي يخصم 25% من راتبه حال عدم المشاركة في عدد مباريات معينة مع الأحمر.

وأبدى الشحات تنازله عن رغبته في إلغاء بند نسبة المشاركة، الذي تمسك الأهلي به بشدة، وأكد على عدم المساس به في جميع عقود اللاعبين، مع تعويض اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بالحصول على النسبة المالية الكاملة من تصوير مواد الإعلانات والظهور التلفزيوني بالبرامج، مع الحصول على راتب سنوي قدره 14 مليون جنيه في الموسم الأول و15 مليون جنيه في الثاني و16 مليون جنيه في الثالث، بالإضافة لتحمل الأحمر لتكاليف الضرائب في أخر موسمين من العقد.

ويأتي الإعلان الرسمي عن تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي، بعد ساعات قليلة من إعلان النادي عن تجديد التعاقد مع ثنائي خط الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة موسمين قادمين.