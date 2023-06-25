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كوريا الجنوبية: رعايانا آمنون بعد التمرد المسلح لمجموعة فاجنر

د ب أ
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 10:15 ص

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الرعايا الكوريين الجنوبيين مازالوا آمنين، في مدينة "روستوف-أون-دون" جنوب روسيا، بعد تمرد مسلح، من قبل مجموعة المرتزقة الروسية الخاصة "فاجنر"، ضد الجيش الروسي.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن مسئول بالوزارة قوله أمس السبت، إن البعثة الكورية الجنوبية، المسئولة عن المنطقة، نفذت عملية فحص طارئة للسلامة لجميع المواطنين الكوريين، الذين يعيشون في المنطقة، مباشرة بعد إعلان قوات فاجنر التمرد المسلح.

وأضاف المسئول أن البعثة أكدت أن جميع الكوريين الجنوبيين التسعة آمنون، مشيرا إلى اعتزام الحكومة تعتزم مراقبة الوضع، بعناية، بينما تبقي على اتصالات وثيقة مع المواطنين الكوريين في المنطقة.

وكان يفجيني بريجوجين، زعيم مجموعة "فاجنر" قد أعلن الحرب على وزارة الدفاع الروسية، أمس الأول الجمعة، وزعم الاستيلاء على مقر قيادة الجيش الروسي، في مدينة "روستوف-اون-دون" أمس السبت.

غير أنه تم إخماد التمرد المسلح، بعد يوم، عندما توصلت روسيا وزعيم مجموعة "فاجنر" إلى اتفاق، بدا أن رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، توسط فيه.


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