ميدو: الأوروبيون لديهم «هلع» من السعودية

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دعم أحمد حسام ميدو، سياسة المملكة العربية السعودية في استقطاب نجوم أوروبا رغم الانتقادات التي طالتهم من بعض الأوروبيين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «الأوروبيون لديهم هلع من فكرة القوة العربية في الوطن العربي».

وأضاف: «الأوروبيون أول من ربطوا السياسة بكرة القدم، ورجال الحكومة البريطانية جاري نيفيل وجيمي كاراجر، كانوا تابعين لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد صندوق الاستثمارات السعودي».

واختتم: «أبرز صفقات الدوري السعودي في الموسم الجديد موضوع مجنن الأوروبيين، ولما حد على مزاجهم يصرف في الرياضة مش بيتكلموا عليه، ودي تحضيرات إنهم يطلعوا قرار بمنع اللاعيبة في أوروبا من الانتقال للسعودية».