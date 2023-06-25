محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا مع المكتب الفني، وذلك لمناقشة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، البالغة 876 مشروعًا يتم تنفيذهم في 22 قطاعًا، حيث تم نهو 592 منهم، وجاري العمل في الباقي بنسبة إنجاز إجمالية 81.7%.

كما ناقش "رحمي"، خلال الاجتماع أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والتي تنفذها المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة في قرى مراكز "كفر الزيات، بسيون، المحلة وقطور"، موجهًا بتكثيف الأنشطة والفعاليات داخل قرى وعزب تلك المراكز.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروعًا داخل 54 قرية و88 تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.