محافظ كفر الشيخ: استمرار زراعة الأشجار بدسوق ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود زراعة الأشجار بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة ومضاعفة المسطحات الخضراء بمختلف قرى ومدن المحافظة.

وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء وحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة ومكافحة تغير المناخ حيث تلعب الأشجار دورًا مهمًا فى امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يساعد على تقليل مستويات هذا الغاز في الجو، وتساعد الأشجار في تنقية الهواء من الملوثات وتوفر أكسجينًا نظيفًا، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأجهزة المعنية، بمتابعة ماتم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها علي مستوى المحافظة.

ودعا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.