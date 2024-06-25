رئيس الشاباك الأسبق يعلق على خطة نتنياهو لإنشاء نظام أمني جديد في غزة: هذا هراء

علّق الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عامون أيالون، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإنشاء نظام أمني جديد في غزة، وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل.

وقال في تصريحات لشبكة «CNN»، اليوم الثلاثاء: «هذا هراء.. نتنياهو يعرف الفلسطينيين ويعرف أنهم سيواصلون القتال، ويعرف أنهم لن يقبلوا أي قيادة إسرائيلية لا تمنحهم الحرية الوطنية ونهاية الاحتلال».

وأضاف: «هذه القطعة من الأرض هي لنا، ولكنها ليست لنا وحدنا. ليس لدينا سوى خيارين فقط، إما تقسيمها والحفاظ على هويتنا، أو عدم تقسيمها وخسارة هويتنا وأمننا أيضًا».

وأمس الاثنين، ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين، في واشنطن، الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التوصل إلى وضع يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم على الحدود مع لبنان، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث أن وزير الدفاع الإسرائيلي «أكد التزامه بتغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية».

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان بأن الوزير جالانت قال لهوكستين إن «الانتقال إلى المرحلة C من الحرب في قطاع غزة سيؤثر على التطورات في جميع الجبهات، وإن إسرائيل تستعد لكل سيناريو، عسكرياً ودبلوماسياً».

ولم يوضح المسئولون الإسرائيليون ما يعنيه جالانت بـ«المرحلة C»، ولكن في 20 أكتوبر الماضي، قال الوزير الإسرائيلي ولجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست إن الحرب ضد حركة «حماس» ستتألف من 3 مراحل رئيسية.

وتنطوي المرحلة الأولى على حملة عسكرية تشمل الأصول الجوية والبرية، في حين أن المرحلة الثانية ستشمل القتال ولكن «بكثافة أقل» والقضاء على جيوب المقاومة.

وقال جالانت إن الخطوة الثالثة ستكون بـ«إنشاء نظام أمني جديد في غزة، وإزالة مسئولية إسرائيل عن الحياة اليومية في القطاع، وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل».