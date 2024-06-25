 رئيس الحكومة يعتذر عن قطع الكهرباء: إحنا حاسين تماما بمعاناة المواطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة يعتذر عن قطع الكهرباء: إحنا حاسين تماما بمعاناة المواطن

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 2:43 م

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذار الحكومة عن موضوع قطع الكهرباء

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «أجدد اعتذار الحكومة عن موضوع قطع الكهرباء.. الموضوع شديد الصعوبة علينا كمسئولين، وإحنا حاسين تماما بمعاناة المواطن المصري أيا كانت مدة القطع».

وأكمل: «الكهرباء شيء أساسي في حياة كل المواطنين، وأنا بتجيلي على المستوى الشخصي شكاوى واستغاثات من مواطنين بيقولوا إن موضوع قطع الكهرباء لشديد الصعوبة عليهم».

واستطرد: «أنا عارف كويس أوي مدى معاناة المواطنين والأسر المصرية من موضوع قطع الكهرباء بصفة عامة، وخاصة اللي حصل إمبارح».

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