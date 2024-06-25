نيمار يصف نجم ريال مدريد بالأقبح على الإطلاق

انتقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، ووصفه بأنه الأقبح على الإطلاق.

قال نيمار في تصريحات صحفية: «خضت مباريات مع العديد من اللاعبين، لم أكن أرغب أن أصفه بالأقبح على الإطلاق».

وأضاف: «ورغم مشاركتي معه في العديد من المواجهات، ومع كامل احترامي له من الواجب أن أقول أن هذا اللاعب فينيسيوس جونيور».

الجدير بالذكر أن سقط منتخب البرازيل اليوم الثلاثاء، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الكوستاريكي في إطار افتتاح مباريات السامبا ببطولة كوبا أمريكا 2024.