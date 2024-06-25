 حزب المصريين الأحرار يطلق مبادرة إحنا معاك بفتح مقراته لخدمة طلاب الثانوية العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب المصريين الأحرار يطلق مبادرة إحنا معاك بفتح مقراته لخدمة طلاب الثانوية العامة

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 8:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 8:41 م

اطلق حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، مبادرة تحت عنوان «إحنا معاك» لمساعدة طلاب الثانوية العامة خلال فترة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي من خلال توفير مقرات الحزب للمذاكرة والمراجعة.

ووجه النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بفتح أبواب الحزب والمقرات الخاصة بأمانة التدريب والتثقيف وتوفير وتأهيل سبل الدعم الكاملة لأبنائنا المصريين من طلاب الثانوية العامة.

وقال الحزب في بيان له اليوم، إنه سوف يتم نشر كافة عناوين المقرات ومواعيد العمل ووسائل الأتصال عبر صفحة الحزب على فيسبوك، مؤكدا ترحيبه بكل الطلاب والدارسين ويتمني لهم التوفيق والسداد في هذه المرحلة وتحقيق احلامهم وخدمة بلادنا العزيزة.

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